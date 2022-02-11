Плющев о хоккейной сборной России: «Убогая игра в атаке, золотом Олимпиады не пахнет»

Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев жестко раскритиковал игру сборной России на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине. Напомним, российская команда в первой игре обыграла Швейцарию (1:0), а сегодня оказалась сильнее сборной Дании (2:0).

«У нашей сборной просто убогая игра в атаке. Если ничего не делать с этой игрой, то мы, конечно, далеко пройдём. В какой хоккей мы вообще играем? Если это системный хоккей, то я, наконец, понял, что это такое.

Две игры мы играем 1:0 и забиваем в конце одной из них в пустые ворота. Так работают системные нападающие. Ты не можешь побеждать в плей-офф с такой игрой. Дания и Швейцария — это не Швеция, Канада и Финляндия. Можно тешить себя надеждами, что с такой игрой мы их победим. Даже если в первом матче мы переволновались как маленькие девочки, то во втором мы должны были уже что-то показать, а было все то же самое.

Задача в матче с Чехией — найти свою игру. Мы все этого ждём. Чехи уже потерпели одно поражение, поэтому будут играть по-другому. Не стоит расслабляться и считать, что все задачи уже выполнены. Хотя какие у нас задачи? Золото Олимпийских игр? Им пока и не пахнет», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Ранее главный тренер Олимпийской сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался после победы во втором матче группового этапа против сборной Дании. «Мы не хотим вешаться от такого хоккея», - заявил специалист.

Следующий матч группового этапа Олимпийского турнира россияне проведут против Чехии завтра. Начало встречи в 16:10 по московскому времени.