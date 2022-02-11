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Спорт
11 февраля 2022  09:34
Артур Халилуллов

Россия обыграла Данию на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине

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Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Дании со счетом 2:0 на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе команды Жамнова отметились Карнаухов и Семенов. Отметим, что на счету форварда «Ак Барса» Воронкова голевая передача в этой игре.

Следующий матч россияне в Пекине проведут завтра против сборной Чехии. Начало встречи в 16:10 по московскому времени.

Дания – Россия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 29 Карнаухов (Слепышев, Воронков)

0:2 – 60 Семенов

#хоккей #Олимпиада-2022
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