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Спорт
11 февраля 2022  12:15
Дамир Садриев

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов: «Мы не хотим вешаться от такого хоккея»

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Главный тренер Олимпийской сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался после победы во втором матче группового этапа против сборной Дании (2:0).

По словам наставника национальной команды, хоккеисты не сумели полностью выполнить игровое задание на матч.

«С чем связано невыполнение игрового задания? Не знаю. Пытались сегодня понять. Ничего страшного не произошло. Думаю, мы не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, и содержание игры», – цитирует Алексея Жамнова «Чемпионат».

Напомним, наша национальная команда во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0. Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей.

В следующем матче подопечные Жамнова встретятся против команды Чехии 12 февраля в 16:10 по московскому времени.

#Олимпиада-2022 #хоккей
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