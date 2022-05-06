Плющев: «Ак Барс» работает на короткую ретроспективу - сезон-два, а остальное уже детали

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «Татар-информу» переход Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в «Ак Барс» и дал характеристику трансферной кампании казанского клуба в целом.

«Переходы Шипачева и Войнова делают "Ак Барс" одним из фаворитов следующего сезона? Трансферная кампания только начинается. Я читал заявление, что СКА будет брать топовых игроков. Вся борьба на рынке еще впереди. Я думаю, что и обладатель Кубка Гагарина ЦСКА тоже возьмет серьезных игроков, которые будут соответствовать статусу чемпиона. Уступать "Ак Барсу" Кубок Гагарина никто в следующем сезоне не будет. Просто эти лидеры "Динамо" (Войнов и Шипачев) на слуху, поэтому сейчас этому придается такое большое значение. Но это еще не конец трансферной кампании, не точка и даже не запятая.

По всей видимости, «Ак Барс» очень хочет себе вернуть Кубок Гагарина. И я думаю, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу, то есть сезон-два сезона, а остальное уже детали. Болельщик ждет побед ярких, и не просто в гладком календаре, а в финале Кубка Гагарина», - заявил нашему изданию специалист.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.

Напомним, что вчера «Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Вячеславом Войновым и Вадимом Шипачевым. Мы писали подробный материал об этом.