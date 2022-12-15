Пляжи, экстрим-парки и велодорожки: какие новые пространства появятся в Татарстане

Экстремальные пространства и dog-friendly площадки – места, куда можно прийти с собакой, планируется активно развивать в будущем году в Татарстане. Какие еще общественные места будут появляться в республике, в прямом эфире «Татарстан онлайн» рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина рассказала, какие общественные пространства появятся в республике

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Присутственные места Казанского Кремля превратятся в новогоднюю сказку

В Кремле появится новая для города новогодняя локация – впервые откроется двор Присутственных мест. С 20 декабря здесь заработает новогодняя ярмарка.

«От имени Института и всех тех, кто занимался таким сложным проектом, хотелось бы пригласить всех во двор Присутственных мест и увидеть, как он может жить в зимние новогодние каникулы. А также быть тем местом, куда мы идем с самыми любимыми и дорогими людьми», — рассказала гостья эфира Наиля Зиннатуллина.

По словам директора Института развития городов РТ, иллюминация и подсветка уже выполнены, монтаж елки завершается.

«На маршруте велодорожки у Кремлевской дамбы появился рыбацкий остров»

Проехаться или прогуляться по велопешеходному маршруту у Кремлевской дамбы можно будет уже весной 2023 года, когда завершатся строительные работы.

«Открытие будет весной, когда все финальные виды работ мы там доделаем. Они заключаются в таких мелочах, как укладка второго слоя асфальта, нанесение разметки, установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, туалетов. В марте-апреле мы уже сможем пользоваться этим пространством», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Также она сообщила, что на маршруте велодорожки, напротив бывшего ресторана «Парус», появился рыбацкий остров. Раньше здесь обитали люди без определенного места жительства. Теперь территорию облагородят. Так как остров называется рыбацким, то было решено сохранить там эту культуру проведения времени.

«Когда мы с ними [рыбаками] разговаривали, их посыл был такой: „Вы нам вообще ничего не делайте, у нас здесь все хорошо, все есть“. Иногда действительно нужно не перестараться, когда пытаешься „причинить“ добро, потому что можно лишиться хранителей территории», — подчеркнула глава института.

Проехаться или прогуляться по велопешеходному маршруту у Кремлевской дамбы можно будет уже весной 2023 года Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

Поэтому было решено, что на рыбацком острове появится «маленькая тропа, крошечное освещение, маленькие зоны отдыха». Главной в данной локации станет панорама с видом на два берега Казанки с Кремлем, «Чашей», будущей соборной мечетью и другими достопримечательностями города.

Место под застройку нового «Кырлая» еще обсуждается

Судьба парка аттракционов «Кырлай» еще не решена, как и то, что он будет находиться именно за ТЦ «Парк Хаус» в парке Победы. По словам Наили Зиннатуллиной, это непростой объект.

«Мы понимаем, что аттракционы — вещь тяжелая, с большим фундаментом. Задача города и республики — сделать так, чтобы (в том случае, если парк разместится у «Парх Хауса», – прим. Т-и) они наносили минимальный вред тому водно-болотному комплексу, который сейчас там расположен», — отметила она.

Судьба парка аттракционов «Кырлай» еще не решена Фото: © «Татар-информ»

Команде предстоит оценить, как это пространство впишется в зону с особой охраняемой территорией, парком Победы, жилыми домами и спортивными объектами. Пока у команды Института развития городов даже нет предположений о сроках реализации проекта. «Невозможно очень быстро ответить, каким он („Кырлай“, — прим. Т-и) должен быть», — ответила Наиля Зиннатуллина на вопрос слушателя.

Напомним, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова новый парк займет в два раза большую территорию, чем его предшественник.

«Пространства будут максимально разными, для того, чтобы развивать туризм в республике»

В 2023 году в парках Татарстана начнется развитие экстремального туризма.

«По всей республике экстремальная культура будет распределена равномерно. На сегодняшний день есть парк „Урам“ в Казани, „Айда“ в Нижнекамске, „Гренада“ в Набережных Челнах. Но молодые ребята, желающие кататься, есть везде. Эти пространства будут максимально разными, для того, чтобы в том числе развивать туризм в республике», — отметила глава института Наиля Зиннатуллина.

В 2023 году в парках Татарстана начнется развитие экстремального туризма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторым важным направлением в парках станет создание dog-friendly среды.

«Это очень сложный и емкий вопрос, который нельзя закрыть только устройством площадок для выгула и тренировок собак, потому что питомцев тренируют только в первые два года жизни. Следовательно, эти площадки работают на очень небольшое количество людей. В этом году нам удалось переосмыслить среду для хозяев и их питомцев. Это произошло в парке „Прибрежный“ в Челнах и „Салават купере“ в Казани. Получилась социокультурная и яркая площадка для общения и игры», — отметила директор Института развития городов РТ.

В эти два парка могут приходить кинологи, зоопсихологи — все, кто готов делиться знаниями о том, как правильно воспитывать питомцев и делать так, чтобы люди, у которых нет собак, учились дружелюбно относиться к четвероногим друзьям.

Вторым важным направлением в парках станет создание dog-friendly среды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«После ограничения полетов отдых в Татарстане становится все более актуальным»

В новом году в Татарстане благоустроят несколько новых водных объектов и пляжей, однако где появятся новые объекты для отдыха, пока неизвестно.

Наиля Зиннатуллина отметила, что после ограничения полетов, закрытия границ отдых «на воде» в Татарстане становится все более актуальным для жителей республики. Красный Ключ в Нижнекамске, Каскад прудов в Альметьевске, «Камское море» в Лаишеве, Заинская набережная, пляж на речке Карамалка в Камском Устье — это те проекты, которые создали за последние годы, и сегодня они очень популярны у татарстанцев.

«Объекты в Лаишеве („Камское море“) и Зеленодольске были переосмыслены в 2016 году в рамках Года водоохранных зон. Пляж в Лаишеве строился три года, поэтому получилась такая огромная рекреационная зона. В том же году началось переосмысление водного пространства в Зеленодольске», — отметила гостья эфира.

По ее словам, специфика пляжей непростая: есть требования к качеству воды, причем ее состав не зависит от усилий работы архитекторов и разработчиков. «Это явление очень динамичное. Сегодня по заключению Роспотребнадзора у тебя все хорошо и ты можешь реализовать объект, а завтра — красный флаг», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Пляж в Лаишеве строился три года, поэтому получилась такая огромная рекреационная зона Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также есть требования со стороны МЧС: на объекте необходим пологий вход под определенным градусом, чтобы не образовывались опасные течения.

«Пляжей в республике не так уж и много, а официальных тем более. Но если посчитать количество либо пляжей, либо объектов массового отдыха у воды, которые нам удалось реализовать, мы покрыли более половины районов всей республики», — отметила спикер.

«Я не скажу, что это очень легко — вдруг так взять и полностью отказаться от итальянских питьевых фонтанчиков»

В парках и скверах Татарстана уже с 2021 года установливается только отечественное оборудование в рамках импортозамещения, но оно, к сожалению, не все идеальное по качеству.

В 2021 году 100% всех закупок для общественных пространств были сделаны в России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я не скажу, что это очень легко — вдруг так взять и полностью отказаться от итальянских питьевых фонтанчиков, от какой-то европейской хорошей подсветки и светильников, от детского оборудования, к которому мы привыкли, от спортивного оборудования. Все, я думаю, архитекторы, проектировщики, урбанисты понимают, о чем, о каком качестве идет речь», — сказала Зиннатуллина.

Гостья эфира отметила, что в 2021 году 100% всех закупок для общественных пространств были сделаны в России. «Можно сказать, что у нас 100-процентное импортозамещение в части оборудования. Нельзя сказать, что оно идеальное. Здесь точно есть всем куда стремиться, но, я думаю, справимся», — добавила она.

Зиннатуллина отметила, что при этом на российском рынке выросло количество игроков с хорошей производственной площадкой, пониманием эксплуатационных особенностей пространств и так далее.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»