Площадки и памп-трек: в Татарстане откроется новый парк «Семья»

В Алексеевском районе РТ на завершающей стадии строительство первой очереди парка семейного отдыха в центре поселка Алексеевское.

Сейчас в этом общественном пространстве завершена укладка резинового покрытия на детской площадке, обустроены треки, уложена дорожка для бега, установлена спортивная площадка.

Подрядная организация работает над установкой нового ограждения, монтажом поливного оборудования и севом газона. Будет высажено 650 деревьев и кустарников.

Следующим летом планируется строительство мини-футбольного поля и установка малых архитектурных форм.

«Несмотря на то, что парк „Семья“ еще не открыт официально, юные алексеевцы и молодые семьи уже полюбили это пространство», — прокомментировал в своих соцсетях глава Алексеевского района Сергей Демидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 60 парков и скверов благоустроят в Татарстане до конца года и обновят 833 двора.