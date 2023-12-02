Появились кадры и видео с места тушения крупного пожара в промзоне Набережных Челнов

Опубликованы кадры с места тушения крупного пожара, который произошел сегодня вечером в промзоне Набережных Челнов. Видео и фотографиями с «Татар-информом» поделился старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

Он также добавил, что надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: © Прокуратура РТ

Напомним, пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал». Загорелось одноэтажное здание, площадь пожара превышает 700 квадратных метров. По предварительным данным, жертв нет. На месте работают 16 единиц техники и 56 огнеборцев.