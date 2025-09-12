Площадь Азатлык в Челнах станет центром праздничных событий 14 сентября

В День выборов площадь Азатлык превратится в большую праздничную площадку. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа.

В 12:00 на главной сцене выступят юные музыканты Детской школы № 6 имени Салиха Сайдашева. Под аккомпанемент духового оркестра они исполнят классические произведения и современные патриотические композиции.

В 13:00 откроется интерактивная арт-площадка от картинной галереи. Здесь представят выставку репродукций «Дизайн городской среды Набережных Челнов в 1970–1980 гг.». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и присоединиться к диалогу об искусстве вместе с членами Союза художников России.

Завершит программу вечер органной музыки «Популярная классика» в исполнении заслуженной артистки Республики Татарстан Ильсияр Сулеймановой.

Для зрителей концерта прозвучат яркие известные образцы органной музыки разных столетий, от великого полифониста эпохи барокко И. С. Баха до обработок знаменитых татарских народных мелодий. Начало – в 16.00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).