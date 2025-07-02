Плетет сети и учит музыке: как учительница из Зеленодольска помогает фронту

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Преподаватель музыки из Зеленодольска Резеда Хисамова помогает не только своим ученикам, но и тем, кто сейчас на передовой. В свободное от преподавания время она вместе с единомышленницами из волонтерской группы «СВОих не бросаем» плетет маскировочные сети.

С детства Резеда мечтала стать учителем музыки. Эту мечту она воплотила – сначала в Кайбицком районе. Теперь уже пять лет работает в детской школе искусств в зеленодольском микрорайоне Мирный.

«Меня тепло приняли, я почувствовала сразу теплый прием», – вспоминает Резеда Мансуровна.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Три года назад в школьном чате она увидела сообщение о сборе помощи для участников специальной военной операции. Не раздумывая, купила всё необходимое и передала координатору группы «СВОих не бросаем». Так началось ее волонтерство. Плести маскировочные сети ее пригласила коллега – волонтер Фирая Бареева. Сегодня Резеда почти каждый вечер проводит на Хазиева, 8, где плетут сети.

«В центре «Порт» мы плели медленно, в неделю две сети, а сейчас – до восьми плетем с девочками», – говорит она.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

К инициативе подключила и учеников – зимой они помогали расклеивать листовки о волонтерской группе.

«В холодные дни приклеивали, чтобы люди знали и могли помочь», – рассказывает Резеда.

Помогать военным – для Резеды личная история. Муж проходил службу в Дагестане, сейчас в армии срочную службу несет сын. «Переживаю, но верю – вернется в срок», – убеждена она.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Поддержку она находит среди товарищей по волонтерству. Участницы группы вместе не только плетут сети, но и ходят друг к другу на концерты, выставки, собираются на даче.

«Наши девочки пришли организованно, пятеро рисуют. Я впервые на этой выставке – мне понравилось, – делится впечатлениями еще одна волонтер группы Люция Шепелева. – Собираемся, скучаем, если долго не видимся».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Резеда Хисамова и ее коллеги не только волонтеры – они мастерицы. Вяжут шапочки, делают прихватки, варят варенье из одуванчиков и собирают травяные чаи.

«Все девочки талантливые, и все таланты приносят в группу, – с гордостью говорит Резеда. – Хочу показать, что же могут наши девочки».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Позднее, в начале весны этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.