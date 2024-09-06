Племянница умершей в пансионате миллионерши суду: «Я одна о ней заботилась 10 лет»

Фото: Дмитрий Шатров / Татар-информ

«Все о наследстве и ни слова об умершей родственнице»

Советский суд Казани избрал сегодня меру пресечения Ирине Белозеровой – племяннице умершей в частном пансионате для пожилых в поселке Щербаково Алевтины Канашевой. Белозерову обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств.

44-летняя Ирина Белозерова родилась в Казани, у нее есть взрослая дочь-студентка и больная мама, обе живут с ней и находятся на ее попечении. Сама Ирина является индивидуальным предпринимателем.

Уже несколько дней в Казани не смолкает шум вокруг пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково, где умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева, владелица имущества на более чем сто миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию обратилась ее внучка с заявлением о похищении средств у ее умершей бабушки.

Историю начали распутывать, и полицейские вышли на частный пансионат для пожилых. Когда оперативники нагрянули в заведение, увидели, что в одной из комнат рядом с живыми стариками лежало тело умершего постояльца. Пожилых людей, а их на момент визита полицейских было в пансионате 22 человека, развезли по больницам, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сам пансионат прокуратура закрыла из-за множественных нарушений – отвратительных условий содержания стариков и нарушения пожарной безопасности.

Накануне организатора пансионата Чулпан Мифтахову суд арестовал по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Советский суд отправил ее на время следствия в СИЗО. К слову, в суде она заявила, что пожилых полуживыми привозили в ее пансионат безответственные родственники, которые не хотели за ними ухаживать.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, злоупотребили доверием Канашевой 1947 года рождения и принудили ее к подписанию доверенности. После чего завладели ее имуществом на более чем сто миллионов рублей: жилым домом, квартирой, нежилыми помещениями. Кроме этого, неустановленные лица предоставили суду справку о том, что Канашева здорова и никаких заболеваний у нее не выявлено», – рассказывал следователь суду.

По материалам, выделенным из этого дела, возбуждены еще два уголовных дела: о злоупотреблении полномочиями в отношении нотариуса, удостоверившего доверенность от имени пенсионерки Алевтины Канашевой на совершение сделок с ее имуществом. Второе дело – о мелком коммерческом подкупе в отношении врача-психиатра частной клиники, выдавшего фиктивную справку об осмотре пожилой женщины. Оба сейчас находятся под домашним арестом.

По версии следствия, обманула свою пожилую родственницу и нажилась на ней ее племянница – Ирина Белозерова. В семейной драме о пожилой женщине и больших деньгах сегодня частично начал разбираться Советский суд Казани.

«Я единственная заботилась о ней десять лет, внучки там и близко не было»

В начале заседания адвокат Белозеровой – Марсель Тямаев подчеркнул, что дочь его подзащитной, как и мать, находится на ее попечении. Представил положительную характеристику Белозеровой с места жительства. Все ради того, чтобы Ирина Белозерова ожидала суда под домашним арестом. По ее словам, еще пару дней назад она находилась на отдыхе в Сочи и как только узнала, что у следователей есть к ней вопросы, поменяла билеты и вернулась в Казань.

В свою очередь старший следователь по особо важным делам первого отдела СК России по РТ Айрат Гиниятуллин высказал версию следствия о мошенничестве внутри семьи и выразил опасение, что Белозерова может скрыться, сфальсифицировать доказательства или предупредить неустановленных сообщников. В связи с этим он предложил избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на полтора месяца.

По версии следствия, летом прошлого года Ирина Белозерова обманула и уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность и стала владелицей недвижимости на сумму более 100 млн рублей. Когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ранее ее тетю осмотрел врач и психических расстройств у нее не выявлено. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где та в феврале 2024 года умерла.

Ирина Белозерова с такой версией следствия не согласна. Она заявила, что на протяжении десяти лет была единственной, кто заботился о престарелой родственнице. И Алевтина Канашева сама переписала на нее имущество, будучи в здравом уме, и делегировала полномочия распоряжаться им.

«На протяжении десяти лет я ездила к тете, и там никого не было. Внучка за ней никогда не ухаживала, я с ней не общалась. Она приезжала раз в два года поздравить бабушку с днем рождения – тогда да, я ее видела. Решение о том, чтобы я заботилась о тете, приняла она сама после смерти сына. Мы всегда были в хороших отношениях. Еще в 2016 году она в завещании все переписала на меня, какие могут быть вопросы? Мне нечего стыдиться перед моей тетей. Я десять лет без отпусков, выходных, праздников, больная ли, здоровая ли, заботилась о ней», – сказала Ирина Белозерова.

По словам женщины, все имущество тетя передала ей, так как видела, что она единственная о ней заботилась. А в пансионат она ее отдала, потому что посчитала, что ей нужно больше общения и пристальный медицинский присмотр.

«Я больше двух часов в день не могла ей давать, я разрывалась между работой, ею и бытовыми делами. Представляете, что такое приехать из центра в поселок после работы и еще успеть приготовить и убраться. Она всегда ждала меня. Понятно, что два часа в день со мной ей не хватало. Мы с ней все обсудили, и она согласилась. Там она была очень довольна, ее кормили пять раз в день, у нее были подружки. Она делегировала мне обязанности по имуществу, потому что поняла, что ее люди начинали обманывать. Она сказала: "Ты понимаешь, что это все тебе останется? Веди все сама"», – дополнила она.

Ирина Белозерова попросила суд оставить ее под домашним арестом, но суд отправил ее в СИЗО на полтора месяца.

«Татар-информ» сообщал, что у полицейских возникла масса вопросов к сотрудникам нотариальных контор, которые заверяли сделки с недвижимостью, к медикам, которые выдавали справки об отсутствии психических расстройств и наркологических заболеваний, сотрудникам морга одной из больниц Казани, где выдали заключение экспертизы о смерти, к фармацевтам, через которых покупались психотропные препараты, к юристам, которые сопровождали сделки с недвижимостью в судах. На все эти вопросы предстоит ответить следствию.

Руководила пансионатом, по версии следствия, Чулпан Мифтахова, она контролировала весь процесс приема пожилых лиц и распределяла задания работникам. Общий ежемесячный доход пансионата составлял порядка миллиона рублей, в эту сумму входили пенсии одиноких постояльцев и плата в размере 45 тысяч рублей ежемесячно от их родственников.

По некоторым данным, с 2020-го по июнь 2024 года из пансионата вывезены 25 умерших постояльцев пожилого возраста. А местные жители поселка Щербаково не раз обращали внимание на смрад, исходящий от пансионата, и слышали ругань из-за высоких стен. По этому делу в качестве подозреваемых уже допрошены больше десяти человек.