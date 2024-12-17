Плата за посещение Голубых озер утверждена в Татарстане

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Стоимость посещения особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Голубые озера» в Казани установлена на уровне 100 рублей. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее глава Правительства республики другим постановлением утвердил платное посещение заказника. При этом тогда точная сумма входа на территорию Голубых озер определена не была.

Впрочем, изначально планировалось, что плата за посещение ООПТ составит 100 рублей. Взимать ее будет Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира.

От оплаты освобождены чиновники, работники, обслуживающие объект, предприниматели, которые будут вести здесь свою деятельность, а также научные работники, изучающие биоразнообразие Голубых озер.

В Госкомитете РТ по биоресурсам ранее назвали необходимой мерой введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий. По информации ведомства, такая практика действует уже во многих регионах России, причем «это вызвано не какой-то коммерческой целью, а тем, чтобы сохранить особо ценные в природном отношении территории».