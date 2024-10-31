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Размер платы за посещение заказника «Голубые озера» определен в Татарстане
За вход на ООПТ «Голубые озера» будет взиматься плата в размере 100 рублей. Это следует это из проекта постановления Кабинета Министров РТ, которое сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Из документа следует, что взимать плату за посещение особо охраняемой природной территории регионального значения будет Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира.
Освобождены от оплаты будут чиновники, работники, обслуживающие объект, предприниматели, которые будут вести здесь свою деятельность, а также научные работники, изучающие биоразнообразие Голубых озер.
Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам, введение платы — необходимая мера. Во многих регионах России уже взимают плату за посещение некоторых ООПТ, и «это вызвано не какой-то коммерческой целью, а тем, чтобы сохранить особо ценные в природном отношении территории».
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