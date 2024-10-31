news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 31 октября 2024 13:31

Размер платы за посещение заказника «Голубые озера» определен в Татарстане

Скопировать ссылку

За вход на ООПТ «Голубые озера» будет взиматься плата в размере 100 рублей. Это следует это из проекта постановления Кабинета Министров РТ, которое сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что взимать плату за посещение особо охраняемой природной территории регионального значения будет Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира.

Освобождены от оплаты будут чиновники, работники, обслуживающие объект, предприниматели, которые будут вести здесь свою деятельность, а также научные работники, изучающие биоразнообразие Голубых озер.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам, введение платы необходимая мера. Во многих регионах России уже взимают плату за посещение некоторых ООПТ, и «это вызвано не какой-то коммерческой целью, а тем, чтобы сохранить особо ценные в природном отношении территории».

#голубые озера #оопт #госкомитет рт по биологическим ресурсам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100