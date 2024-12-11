Кабмин РТ утвердил платное посещение Голубых озер в Казани

Посещение территории заказника «Голубые озера» в Казани станет платным. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Точная сумма пока не указана. В тексте документа говорится, что ее установит Кабинет Министров республики. Однако ранее планировалось, что она может составить 100 рублей.

Как рассказали ранее в Госкомитете РТ по биоресурсам, введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий — необходимая мера. Подобная практика действует уже во многих регионах России, причем «это вызвано не какой-то коммерческой целью, а тем, чтобы сохранить особо ценные в природном отношении территории».