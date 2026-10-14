Минмол РТ представил оттиски шрифтов газеты «Отвага», в которой работал Джалиль

Фото: © «Татар-информ» ​

Министерство по делам молодежи Татарстана представило оттиски шрифтов типографии боевой газеты «Отвага», в которой работал поэт и Герой Советского Союза Муса Джалиль, обнаруженные в Новгородской области.

«В этом году, в конце сентября, вместе с руководителем нашего поискового движения Александром Юрьевичем Коноплевым выезжали в Новгородскую область, район села Малое Замошье, где были найдены элементы типографии боевой газеты «Отвага». Тоже провели поиски, обнаружили оттиски шрифтов. Мы собрали килограммов восемь шрифтов», – заявил на пресс-конференции «Татар-информа» министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

На некоторых оттисках прослеживаются буквы русского алфавита. Оттиски находились в земле, на удалении 60 метров от места обнаружения первых оттисков. Принадлежность оттисков газете «Отвага» объясняется тем, что других типографий в этой области не было.

Татарский поэт и Герой Советского Союза Муса Джалиль был корреспондентом газеты «Отвага», освещавшей действия 2-й ударной армии.

«Мы нашли подтверждение того, что наш земляк и герой находился в тех местах, работал в этой газете и приложил огромные усилия как корреспондент этой газеты, работал на передовой, освещая действия Советской Армии», – резюмировал ценность находки министр.

Оттиски будут переданы в музеи республики и объединения «Отечества».