«Пиротехника часто взрывается в руках»: татарстанцам рассказали, как пускать салюты

Ежегодно в период новогодних праздников от пиротехнических изделий страдают люди. В том году в Татарстане во время запуска салютов пострадали три человека. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин на брифинге, посвященном проведению праздничных мероприятий и мерах по обеспечению безопасности в Татарстане в период новогодних каникул.

«Чаще всего пиротехника попадает в глаза или взрывается в руках. Хочу попросить родителей, чтобы ваши дети самостоятельно не использовали пиротехнику. Очень опасны даже обычные питарды. Прошу обратить на это внимание, потому что бывает, что родители сами покупают детям. Нужно думать, в первую очередь, о безопасности своего ребенка», – рассказал Максим Трущин.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ отметил, чтобы исключить опрокидывание пиротехнического изделия необходимо устойчиво установить его на площадке и присыпать снегом, а после отойти на безопасное расстояние.

В случае, если изделие не сработает в течение пяти минут, нельзя подходить близко к место установки. Его необходимо утилизировать: поместить в ёмкость с водой и через сутки выкинуть вместе с обычным мусором.

Максим Трущин напомнил, что к пиротехническому изделию должны прилагаться сертификаты, у маркетплейсов тоже должен быть свой внутренний контроль – они не должны допускать к продаже несертифицированную продукцию.

Татарстанцам важно помнить, что запускать салют можно на территории, расположенной на удалении не менее 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и не менее 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей и дорог.