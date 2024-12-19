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В МЧС Татарстана рассказали, стоит ли покупать салюты на маркетплейсах
Стоит ли покупать салюты на маркетплейсах рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в Республике Татарстан особого противопожарного режима.
«К пиротехническому изделию должны прилагаться сертификаты, кроме того, у маркетплейсов должен быть свой внутренний контроль – они не должны допускать к продаже несертифицированную продукцию. Другой вопрос, в каком состоянии до вас дойдет данное пиротехническое изделие», – отметил Максим Трущин.
Он обратил внимание, что к покупке пиротехники нужно подходить ответственно. Важно внимательно осматривать свою покупку при получении в пункте выдачи.
«Я бы порекомендовал покупать салюты в специализированных магазинах», – добавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.
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