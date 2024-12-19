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Общество 19 декабря 2024 14:58

В МЧС Татарстана рассказали, стоит ли покупать салюты на маркетплейсах

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Стоит ли покупать салюты на маркетплейсах рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в Республике Татарстан особого противопожарного режима.

«К пиротехническому изделию должны прилагаться сертификаты, кроме того, у маркетплейсов должен быть свой внутренний контроль – они не должны допускать к продаже несертифицированную продукцию. Другой вопрос, в каком состоянии до вас дойдет данное пиротехническое изделие», – отметил Максим Трущин.

Он обратил внимание, что к покупке пиротехники нужно подходить ответственно. Важно внимательно осматривать свою покупку при получении в пункте выдачи.

«Я бы порекомендовал покупать салюты в специализированных магазинах», – добавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

#МЧС РТ #Пиротехника #маркетплейс
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