МЧС Татарстана: салюты можно запускать не только на специальных площадках

Где в Казани можно запускать салюты рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в Республике Татарстан особого противопожарного режима.

«В Казани будут действовать все те же площадки для запуска салютов, что и в прошлом году. Они действуют круглый год. Это площадка на Нижнезареченской дамбе в районе перекачивающей станции, майдан на улице Гаврилова, березовая роща в поселке Мирный и рядом с ипподромом на территории между улицами Жиганова и Полушкина», – рассказал Максим Трущин

Эти площадки созданы для того, чтобы жители столицы Татарстана не задумывались о безопасности и могли спокойно использовать пиротехнику, добавил он.

«Если в городе есть территории, которые соответствуют параметрам безопасности, то можно и там запускать пиротехнику. Это не будет являться нарушением», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ.

Он отметил, что запускать салют можно на территории, расположенной на удалении не менее 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и не менее 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей и дорог. Также важно соблюдать другие меры безопасности.