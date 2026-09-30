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Происшествия 30 сентября 2026 15:36

Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами FlyDubai, посадили самолет

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Посадить самолет рейса FlyDubai в Саудовской Аравии смогли два пилота, летевшие пассажирами. Это были граждане России и Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на израильскую прессу.

Оба пилота не входили в состав экипажа и в момент происшествия не находились при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что самолетом изначально управляли пилоты из ОАЭ и Омана. Оманец пытался сознательно устроить авиакатастрофу, однако подданный ОАЭ помешал ему, и завязалась драка.

Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате. На борту воздушного судна, летящего из Дубая в Тель-Авив, находились порядка 180 пассажиров. Посадка в Израиле была запрещена, и авиалайнер отправился в Саудовскую Аравию. На его перехват были отправлены военные истребители.

#спас самолет #Израиль #пилот
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