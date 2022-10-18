Пилоту вертолета, в котором разбился Айрат Хайруллин, вынесли приговор

Лаишевский районный суд РТ вынес приговор Жавдату Сулейманову – пилоту вертолета, при крушении которого погиб депутат Айрат Хайруллин. Сулейманова обвиняют в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подсудимый уже выступил сегодня с последним словом, в котором извинился перед семьей погибшего и заверил, что в момент трагедии пытался сделать все, чтобы предотвратить ее.

Подсудимый Жавдат Сулейманов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, во время прений прокуратура запрашивала для Жавдата Сулейманова один год в колонии-поселении.

В конечном итоге Лаишевский районный суд приговорил Жавдата Сулейманова к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля 2020 года. Как установило следствие, пилот во время управления вертолетом проигнорировал опасные погодные условия и решил продолжить полет. Во время снижения он упустил контроль за высотой, и вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища.

Жавдат Сулейманов полностью признал свою вину.