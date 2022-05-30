Пилот вертолета, при крушении которого погиб Айрат Хайруллин, предстал перед судом

Пилот вертолета Жавдат Сулейманов, при крушении которого погиб депутат Айрат Хайруллин, сегодня предстал перед судом. Дело начал рассматривать Лаишевский районный суд Татарстана.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Трагедия произошла 7 февраля 2020 года. Как установило следствие, пилот во время управления вертолетом проигнорировал опасные погодные условия и решил продолжить запланированный маршрут. Во время снижения он упустил контроль за высотой, и вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища.

Следователи провели ряд необходимых экспертиз и собрали всю необходимую доказательную базу. Сам подсудимый свою вину признал, ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сулейманов заявил ходатайство рассмотреть дело в особом порядке.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ожидается, что сегодня на процессе зачитают обвинительное заключение, после чего суд приступит к допросу свидетелей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в результате крушения вертолета BELL-407 погиб депутат Айрат Хайруллин.

Полет должен был пройти по маршруту от села Левашово Алексеевского района до Лаишево над акваторией Камы. В результате катастрофы вертолет был полностью разрушен, ущерб компании АО «Эдельвейс Корпорейшен» составил более 125 миллионов рублей.