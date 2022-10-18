Пилот вертолета, при крушении которого погиб Айрат Хайруллин, сказал суду последнее слово

Лаишевский районный суд РТ выслушал последнее слово Жавдата Сулейманова – пилота вертолета, при крушении которого погиб депутат Айрат Хайруллин. Сулейманова обвиняют в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подсудимый Жавдат Сулейманов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Прежде всего, я хотел бы принести извинения семье погибшего. Я сделал тогда все, что смог, чтобы предотвратить трагедию, но мне не удалось. Я по сей день думаю, что должен был тогда делать. Свое единственное жилье я готов отдать в счет возмещения ущерба, но потерпевшую сторону это не устроило. Вину я полностью признаю и раскаиваюсь», – сообщил Жавдат Сулейманов.

Не исключено, что сегодня на процессе суд может озвучить приговор Сулейманову.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля 2020 года. Как установило следствие, пилот во время управления вертолетом проигнорировал опасные погодные условия и решил продолжить полет. Во время снижения он упустил контроль за высотой, и вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища.

Жавдат Сулейманов полностью признал свою вину.