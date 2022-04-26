ПФР разъяснил, в каком размере новую выплату на детей получат татарстанцы

Размер новой ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет будет определяться с учетом доходов семьи. Об этом сообщил на брифинге в Казани управляющий Отделением ПФР РФ по РТ Эдуард Вафин.

«Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в Татарстане – 5 216 рублей. При этом величина прожиточного минимума на ребенка по республике составляет 10 433 рубля. Если при назначении ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата назначается в размере 75% прожиточного минимума – 7 824 рубля», – сказал он.

Если при назначении ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума на душу населения по республике, то размер выплаты составит 100% от величины прожиточного минимума для детей – 10 433 рубля. При назначении выплаты также будет учитываться комплексная оценка имущества.

Вафин подчеркнул, что выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет жителям Татарстана будут назначены по итогам комплексной оценки их нуждаемости – с учетом доходов, имущества семьи, наличия заработка у родителей или его отсутствия в силу объективных причин.

Пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка, стипендии, дохода от предпринимательской деятельности, пенсии, либо отсутствия доходов. Правило «нулевого дохода» действует в том случае, если родитель потерял работу после 1 марта 2022 года и встал на учет в Центре занятости населения. В таком случае его прошлые трудовые доходы не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.

«При применении такого правила выплата будет назначаться сроком на шесть месяцев. По истечении этого периода можно будет обратиться за пособием вновь. Такой подход будет действовать до конца 2022 года», – подчеркнул Вафин.

Выплаты назначаются с учетом оценки имущества заявителей. При оценке нуждаемости будет учтено наличие нескольких объектов движимого и недвижимого имущества – квартир, домов, машин. К примеру, в пособии будет отказано семьям, имеющим две и более квартиры, если суммарная их площадь на каждого члена семьи превышает 24 кв. метра.

Ранее российский Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ежемесячной выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Заявления татарстанцы смогут подавать в офисы МФЦ даже в майские праздники. Как рассказали в татарстанском ПФР, в республике на новую путинскую выплату могут претендовать более 79 тыс. детей.