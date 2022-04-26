В майские праздники МФЦ Татарстана будут принимать заявления на новые выплаты на детей

Для обеспечения приема заявлений на новую выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет офисы МФЦ в Татарстане будут работать с 1 по 10 мая без выходных. Об этом сообщила на брифинге в Казани директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Если родители не смогут подать заявления через портал госуслуг, смогут обратиться в МФЦ. В Казани в майские праздники будут работать три филиала в разных концах города. Также будут работать филиалы в Набережных Челнах, Нижнекамске и в других городах», — сказала она.

Режим работы офисов «Мои документы» в праздничные дни будет изменен. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая офисы будут работать в режиме дежурства с 10 до 14 часов. В эти дни прием будет вестись исключительно по выплатам на детей от 8 до 17 лет. 4, 5, 6 мая офисы МФЦ будут работать в обычном режиме.

Музафарова отметила, что заявления на новые выплаты на детей от 8 до 17 лет в последний рабочий день апреля приниматься не будут. Документы можно подать лишь с началом мая. Спикер рекомендовала татарстанцам воспользоваться порталом госуслуг.

Ранее российский Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ежемесячной выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. За ней могут обратиться семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. На эти цели Кабмин выделил 163 млрд рублей.