На новую путинскую выплату могут претендовать более 79 тыс. детей из Татарстана

С мая ПФР России приступает к реализации новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Она предназначена семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Об этом сообщил на брифинге в Казани управляющий Отделением ПФР РФ по РТ Эдуард Вафин.

«Выплата назначается на каждого ребенка сроком на один год и продлевается по заявлению. В республике на сегодняшний день на новую выплату могут претендовать более 79 тыс. детей», – отметил Вафин.

Согласно данным на 8 апреля ОПФР по РТ, одиноким родителям на детей направлен 1,3 млрд рублей. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и проживающий на территории страны. Кроме того, на выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

«Выплаты будут назначаться семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения по Республике Татарстан – 10 756 рублей. Удвоение выплаты не произойдет. Либо будет выплачиваться либо ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 18 лет, установленное одиноким родителям, либо новая выплата. Назначаться будет та, что окажется больше, выгоднее получателю», – сказал он.

Ранее российский Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ежемесячной выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Заявления татарстанцы смогут подавать в офисы МФЦ даже в майские праздники.