ПФР направил новую «путинскую» выплату 12 тыс. татарстанских семей

Новую ежемесячную выплату получили более 12 тыс. татарстанских семей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«Размер помощи составил от 5216 до 10 433 рублей в месяц на каждого ребенка. Сумма рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может быть равна 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей по Татарстану», — напомнили в Пенсионном фонде.

Пособие могут оформить семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При этом будет учитываться их движимое и недвижимое имущество, трудовая занятость родителей или уважительная причина ее отсутствия.

Новое пособие будет выплачиваться и рассчитываться так же, как выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг, а также в МФЦ или в отделения Пенсионного фонда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России выделило 163 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Инициировал эту форму поддержки Президент РФ Владимир Путин. О том, как будут начисляться выплаты, «Татар-информу» рассказал управляющий ОПФР по Татарстану Эдуард Вафин.