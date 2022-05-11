В России начали выплачивать пособия на детей от 8 до 17 лет

Фото: архив «Татар-информ», Егор Никитин

В России сегодня начали выплачивать новые ежемесячные пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет, предназначенные для семей с невысокими доходами. Об этом на заседании Правительства страны сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению Президента [РФ Владимира Путина]. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей», — заметил Премьер.

Глава Правительства напомнил, что новые пособия будут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителям, которые подали соответствующие заявления через портал госуслуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд. При этом в текущем месяце поступят средства «сразу за апрель и май».

Размер пособия составит в среднем от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Он будет рассчитан с учетом ситуации в конкретной семье: сумма может быть равна 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.

Помимо прочего, Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову, курирующую социальный блок, и главу Минтруда РФ Антона Котякова лично контролировать организацию выплаты пособий, чтобы всё было «быстро и удобно». В свою очередь руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев должен будет следить, чтобы «при отправке заявлений через портал государственных услуг не было сбоев».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России выделило 163 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет.