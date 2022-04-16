Кабмин выделил 163 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

На ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет из резервного фонда Кабмин выделил почти 163 млрд рублей. Постановление было размещено на официальном портале правовой информации.

«Выделить <...> на осуществление в 2022 году ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, бюджетные ассигнования в размере 162 996 600 тысяч рублей из резервного фонда Правительства РФ», — сказано в документе.

Поддержка рассчитана на 4,4 млн детей.

Ранее российский Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ежемесячной выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. За ней могут обратиться семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону.