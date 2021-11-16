Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer проведет в России клинические испытания нового препарата для профилактики коронавируса Covid-19. Она получила необходимое для этого разрешение Росздравнадзора, пишет газета «Ведомости».

Издание со ссылкой на Государственный реестр лекарственных средств отмечает, что к исследованиям привлекут лиц старше 18 лет, «контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса».

Всего в России участниками испытаний станут 90 человек, проживающих в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других уголках страны. В общей сложности они должны охватить 7 тыс. человек по всему миру, пояснил представитель компании.

Препарат под названием Paxlovid включает ингибитор протеазы и ритонавир. В начале ноября стало известно о завершении второй фазы клинических исследований лекарства. По данным разработчиков, оно способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. Среди принимавших его участников исследований не зафиксировано ни одного летального исхода, замечает РБК.

Курс лечения препаратом Pazlovid будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. По информации агентства «Рейтер», Pfizer собирается произвести более 180 тыс. доз лекарства к концу года и до 50 млн доз — в будущем году. В компании предполагают, что его можно будет принимать при проявлении первых симптомов Covid-19 или после контакта с инфицируемым без госпитализации.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.