Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пезешкиан рассчитывает на переговоры с Путиным и Си Цзиньпином в Казани
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время саммита БРИКС в Казани планирует провести двусторонние переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом, ссылаясь на источники в иранских властях, сообщает агентство Mehr.
В сообщении отмечается, что Президент Ирана рассчитывает провести на полях саммита ряд встреч с главами других государств, «в том числе с Президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Циньпином».
Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»