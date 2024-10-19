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Политика 19 октября 2024 18:22

Пезешкиан рассчитывает на переговоры с Путиным и Си Цзиньпином в Казани

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время саммита БРИКС в Казани планирует провести двусторонние переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом, ссылаясь на источники в иранских властях, сообщает агентство Mehr.

В сообщении отмечается, что Президент Ирана рассчитывает провести на полях саммита ряд встреч с главами других государств, «в том числе с Президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Циньпином».

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября.

#саммит БРИКС #Иран #Владимир Путин #переговоры
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