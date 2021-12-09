Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, перевели из реанимации

Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала во время пожара в своей квартире, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил телеканал RT.

Представители артистки отметили, что ее состояние стабилизируется, и поблагодарили всех, кто поддерживал пострадавшую и сдавал кровь для нее.

Они также уточнили, что к Хлебниковой по-прежнему пускают только родных и близких и не разрешают передавать подарки.

«Сразу скажем, к Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных, и нельзя ничего передать (с этим строго). Поэтому наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтет это нужным и возможным», – сообщили представители.

19 ноября в московской квартире певицы произошло возгорание.

Хлебникова получила сильные ожоги тела и дыхательных путей и была госпитализирована.

Причиной пожара, предположительно, могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что артистка была отключена от ИВЛ и вновь может дышать самостоятельно.