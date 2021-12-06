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Ру Тат
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Общество
6 декабря 2021  18:08

Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой значительно улучшилось

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Популярная российская певица Марина Хлебникова, которая была госпитализирована в клинику после пожара в ее квартире, чувствует себя значительно лучше и уже может самостоятельно дышать. Об этом сообщает телеканал RT.

«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым», — рассказали представители артистки. 

В московской квартире певицы 18 ноября произошел пожар. Хлебникова получила множество ожогов тела и дыхательных путей.

Предполагается, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

#марина хлебникова #певица #Россия #пожар
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