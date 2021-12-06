Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой значительно улучшилось

Популярная российская певица Марина Хлебникова, которая была госпитализирована в клинику после пожара в ее квартире, чувствует себя значительно лучше и уже может самостоятельно дышать. Об этом сообщает телеканал RT.

«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым», — рассказали представители артистки.

В московской квартире певицы 18 ноября произошел пожар. Хлебникова получила множество ожогов тела и дыхательных путей.

Предполагается, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.