Известная певица Марина Хлебникова получила тяжелые ожоги на пожаре в своей квартире

Серьезный пожар произошел накануне около одиннадцати часов вечера на Ратной улице в Москве. Как сообщает ТАСС, из квартиры была спасена женщина. Ее с термическими ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

По данным агентства, пострадавшей оказалась заслуженная артистка России, певица Марина Хлебникова.

Состоянии женщины оценивается врачами, как тяжелое. Она находится в реанимации, на ИВЛ.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

