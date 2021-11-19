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Происшествия
19 ноября 2021  10:57
Полина Шевчук

Известная певица Марина Хлебникова получила тяжелые ожоги на пожаре в своей квартире

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Серьезный пожар произошел накануне около одиннадцати часов вечера на Ратной улице в Москве. Как сообщает ТАСС, из квартиры была спасена женщина. Ее с термическими ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

По данным агентства, пострадавшей оказалась заслуженная артистка России, певица Марина Хлебникова.

Состоянии женщины оценивается врачами, как тяжелое. Она находится в реанимации, на ИВЛ.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
 

#пожар #ожоги тела #марина хлебникова
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