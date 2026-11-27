Певица Алсу в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица Алсу Абрамова (Сафина) объяснила свою стройную фигуру хорошей наследственностью, а не тяжелыми тренировками. Об этом заслуженная артистка России рассказала в ходе церемонии вручения премии Voice Man Awards в интервью «Пятому каналу».

«У меня хорошая генетика, правда. Не буду лукавить там или что-то говорить, что я там по десять часов в день занимаюсь. Нет, у меня родители очень стройные», – подчеркнула исполнительница.

Вместе с тем Алсу уточнила, что, несмотря на способствующие худобе гены, внимательно следит за своим рационом и при случающемся иногда переедании затем немного ограничивает себя в еде.

К тому же, как добавила певица, ее организм реагирует на стресс не желанием заесть переживания, а исчезновением тяги к пище и потерей веса. Таким образом, хороший аппетит для нее связан с хорошим настроением.

В этом году во время проведения в Казани конкурса «Новая волна 2026» Алсу рассказала журналистам, что занимается спортом потому, что это улучшает ее самочувствие. До этого на церемонию вручения XV премии телеканала РУ.ТВ она принесла чак-чак (им она, впрочем, угостила представителей СМИ).

Алсу – заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана. Музыкальную карьеру она начала в 15 лет. В 2000 году певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место с композицией Solo. Помимо прочего, она артист ЮНЕСКО во имя мира за участие в благотворительных проектах и мать троих детей.