Певец Салават о выдвижении Путина: «Другого варианта просто быть не может!»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхетдинов поделился с «Татар-информом», как оценивает выдвижение Президента РФ Владимира Путина на новый срок.

«Другого варианта просто нет и быть не может, — отрезал народный любимец республики. — У Владимира Владимировича много начинаний, и он должен их успешно завершить. Это человек конкретный. Человек дела. Как я говорю своему сыну, в истории России это первый трезвомыслящий президент — и в прямом и в переносном смысле. Нам с ним очень повезло», – делится своим мнением артист.

Салават также рассказал, что обязательно пойдет на выборы Президента России в марте.

Выборы продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил сегодня — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.