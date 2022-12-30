«Петарды детям не игрушка»: МЧС РТ о том, как обезопасить семью в Новый год

Сотрудники МЧС напомнили татарстанцам о правильном обращении с пиротехникой. Почему важно покупать фейерверки только в специализированных магазинах, какая угроза таится в бенгальских огнях и как не спалить квартиру во время семейного праздника – в репортаже «Татар-информа».

Максим Трущин: «Практически в два раза увеличивается количество пожаров и смертей от них в новогодние праздники»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ни один год у нас не обходится без несчастных случаев»

Покупать только в специализированных магазинах, следить за целостностью упаковки и сроком годности: об опасностях неправильного обращения с пиротехникой татарстанцам напомнили сотрудники МЧС. В прошлые новогодние праздники по этой причине травмы получили пять человек, среди них двое детей, случились три пожара.

По словам заместителя главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максима Трущина, ежегодная статистика показывает, что именно в период новогодних праздничных дней количество пожаров в Татарстане увеличивается практически в два раза. Число погибших также растет.

«Практически в два раза увеличивается количество пожаров и смертей от них в новогодние праздники. В прошлом году у нас за период праздников произошло 142 пожара, на которых погибли 8 человек и 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Ни один год у нас не обходится без несчастных случаев», – уточнил Максим Трущин.

Он отметил, что в РТ есть три основные причины возникновения пожаров:

Неосторожное обращение с огнем – по этой причине происходит 38% от общего количества пожаров.

На втором месте – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, 37% от общего числа пожаров.

Завершает тройку лидеров нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования, 23% от общего числа возгораний.

«Самая главная цель для нас – это недопущение пожаров на объектах с массовым скоплением людей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей перед Новым годом, а именно с 19 декабря, на территории республики начал действовать особый противопожарный режим, он продлится до 8 января 2022 года. Весь пожароопасный период сотрудники МЧС Татарстана будут работать в усиленном режиме. Все общественные места, где будут проводиться мероприятия, взяты на особый контроль.

«Самая главная цель для нас – это недопущение пожаров на объектах с массовым скоплением людей, на которых планируются новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Поэтому постановление Кабинета Министров о введении противопожарного режима предусматривает комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить органам государственной власти, например Главному управлению МВД России по РТ. Цель одна – это недопущение пожаров на объектах с массовым скоплением людей, снижение рисков возникновения пожаров на подобных мероприятиях и предотвращение возникновения пожаров от пиротехнических изделий», – рассказал Максим Трущин.

По его словам, в этом году сотрудники МЧС взяли на учет больше тысячи объектов. Это в первую очередь школы, детские сады, дома культуры, театры. Сотрудники Государственного пожарного надзора проводят профилактическую работу в этих местах.

«Мы встречаемся с руководством этих объектов, с обслуживающим персоналом, подсказываем, какие есть проблемные вопросы, какие необходимо принять меры для устранения имеющихся замечаний, и прорабатываем вопросы по действию обслуживающего персонала в случае возникновения пожара. Ведь помимо противопожарного состояния объекта большое значение имеет обученность обслуживающего персонала. Также мы проводим профилактическую работу в местах продажи пиротехнических изделий», – дополнил Трущин.

По словам Максима Трущина, в прошлом году пять человек получили травмы из-за неправильного использования пиротехники Фото: ru.freepik.com

«Фейерверк упал на бок, выстрелы пошли горизонтально, прямо в дом»

Многие любят смотреть на салюты или запускать их, но иногда запуск пиротехники может пойти не по плану. По словам Максима Трущина, в прошлом году 5 человек получили травмы из-за неправильного использования пиротехники, в том числе пострадал один ребенок и произошел один пожар. Люди не соблюдали элементарных требований пожарной безопасности и получили травмы. В основном это ожоги, ушибы рук и головы.

«Был еще такой примечательный случай в прошлом году, 8 января, в деревне Ореховка Зеленодольского района. Житель деревни решил запустить пиротехническое изделие, поставил его на снег, зажег фитиль и стал пятиться назад. Он упал, опрокинул это изделие, и вместо вертикальных выстрелов выстрелы пошли горизонтально в направлении соседского дома, в результате обшивка дома загорелась. Дом остался цел, но площадь пожара тогда превысила 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал», – рассказал Максим Трущин.

Подобные случаи, по опыту пожарных, начинают происходить в пик празднования с 29 декабря и до конца января. За четыре последних года из-за неосторожности при запуске салютов и петард в новогодние праздники в Татарстане произошло 20 пожаров, в которых 16 человек получили травмы.

Для помощи гражданам в ГУ МЧС России по РТ изготовили специальную памятку Предоставлено ГУ МЧС России по РТ

«Каждый год люди получают травмы. В большей степени страдают дети из-за невнимательности своих родителей или по их упущению. Хочу призвать родителей к тому, чтобы они обратили свое внимание на то, что петарды очень травмоопасны. Я считаю, что это лишнее, петарды детям не игрушка. Мало того, что может пострадать свой ребенок, так он может нанести вред еще и чужому», – рассказал Максим Трущин.

Пиротехнические изделия делятся на пиротехнику бытового назначения – 1-го, 2-го, 3-го класса опасности и технического назначения – 4-го, 5-го класса опасности. Пиротехника 4-го и 5-го класса опасности – профессиональная, она не продается в открытом доступе. Постановление о противопожарном режиме вводит ограничение на использование пиротехники даже первого и третьего класса опасности.

«Ограничение касается расстояния по применению от объектов. Ограничений два – это 500 метров от транспортной инфраструктуры, топливных и энергетических комплексов и 30 метров от жилых комплексов, объектов с массовым пребыванием людей, частных владений и т.д.», – дополнил инспектор.

В каждом муниципальном районе для удобства граждан созданы специальные площадки, куда любой гражданин может прийти и запустить пиротехническое изделие. На территории республики создана 1031 площадка для этих целей. Список площадок размещен на сайтах муниципальных образований, также их в ближайшем времени его можно будет посмотреть на сайте Главного управления МЧС России по РТ.

Покупать пиротехнику надо только в специализированных магазинах и обратить внимание на наличие сертификата, срок годности и целостность упаковки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах»

Главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору рекомендует покупать пиротехнику только в специализированных магазинах. При этом покупателю следует обратить внимание на наличие сертификата на пиротехнику, ее срок годности и целостность упаковки.

«У каждого пиротехнического изделия должна быть понятная и разборчивая инструкция на русском языке. Обращайте внимание на класс опасности изделия и ограничение использования по возрасту», – дополнил он.

В этом году на улицах РТ продолжат дежурить спецгруппы для предотвращения запусков фейерверков в жилых кварталах. По словам Максима Трущина, сотрудники в вечернее время уже осуществляют рейды по предотвращению запуска пиротехники.

«Прошло несколько дней, нарушителей пока нет. Ближе к Новому году, в связи с проведением корпоративов и других праздничных мероприятий, подобные инциденты будут происходить чаще. В прошлом году, например, порядка 128 граждан мы привлекли к административной ответственности за применение пиротехники в неположенных местах», – отметил инспектор.

В этом году на улицах РТ продолжат дежурить спецгруппы для предотвращения запусков фейерверков в жилых кварталах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также напомнил, что во время действия противопожарного режима увеличиваются размеры штрафов для нарушителей. В отношении граждан в этом году они составят от 10 до 20 тыс. рублей, в отношении должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тыс. рублей. В отношении юридических лиц это будут суммы от 400 до 800 тыс. рублей.

Из пиротехники дома можно использовать хлопушки, бенгальские огни и свечи-фонтаны. Остальную пиротехнику использовать в домах и квартирах запрещено.

«Бенгальские огни тоже вроде бы безопасное изделие, но его нужно аккуратно и правильно поджигать, не баловаться с ним в руках. Прокалины бенгальского огня порой попадают в глаза людям. Чаще всего от них страдают именно дети», – рассказал заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору.

Максим Трущин также напомнил несколько простых правил: у пиротехники есть задержка перед запуском от 3 до 15 секунд, не бегите в это время заглядывать в фейерверк, если он не произвел залп мгновенно. Над местом выстрела не должно быть проводов и деревьев.

У пиротехники есть задержка перед запуском от 3 до 15 секунд, не бегите в это время заглядывать в фейерверк, если он не произвел залп мгновенно Фото: ru.freepik.com

Пиротехнику дома можно хранить не ближе чем в 5 метрах от отопительных приборов, чтобы на нее не попадали солнечные лучи и вода. Если фейерверк не сработал, его требуется утилизировать. Для этого нужно поместить изделие на 24 часа в воду, а потом выкинуть с обычным мусором.

«Можем понять чувства граждан, которые покупают пиротехническое изделие за большую сумму и оно не срабатывает. Взвесив риски, помните, что здоровье дороже любых денег, любой эмоции. Воздержитесь от повторного поджога пиротехники. Никогда не используйте пиротехнику, будучи в состоянии алкогольного опьянения. И не забывайте выключать гирлянды и электроприборы, когда выходите из дома», – посоветовал Максим Трущин.