news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 декабря 2022  13:15
Павел Климчак

Оставленные без присмотра ароматические свечи стали причиной пожара в казанской гимназии

news_top_970_100

В минувший понедельник, 19 декабря, вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в гимназии-интернате №4 на улице Баруди в Казани. На третьем этаже здания горел стол по площади 1 квадратный метр. Пожар потушил директор гимназии до прибытия огнеборцев.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося из гимназии эвакуировались 130 человек, из них 115 детей. Никто из них не пострадал, спальные помещения гимназии-интерната находятся в противоположном крыле здания.

Как выяснилось позже, одна из сотрудниц гимназии зажгла на столе ароматические свечи, после чего оставила их без присмотра. В какой-то момент огонь перешел на стол, заработала система противопожарной защиты. Благодаря грамотным действиям работников гимназии по тушению пожара и эвакуации учащихся удалось избежать возможной трагедии.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По закону, в жилых зданиях запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, дознаватель Госпожнадзора вынесет процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности может обернуться штрафом от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей, если после нарушения требований пожарной безопасности огонь уничтожит или повредит чужое имущество.

#пожар #гимназия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное