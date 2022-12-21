Оставленные без присмотра ароматические свечи стали причиной пожара в казанской гимназии

В минувший понедельник, 19 декабря, вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в гимназии-интернате №4 на улице Баруди в Казани. На третьем этаже здания горел стол по площади 1 квадратный метр. Пожар потушил директор гимназии до прибытия огнеборцев.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате случившегося из гимназии эвакуировались 130 человек, из них 115 детей. Никто из них не пострадал, спальные помещения гимназии-интерната находятся в противоположном крыле здания.

Как выяснилось позже, одна из сотрудниц гимназии зажгла на столе ароматические свечи, после чего оставила их без присмотра. В какой-то момент огонь перешел на стол, заработала система противопожарной защиты. Благодаря грамотным действиям работников гимназии по тушению пожара и эвакуации учащихся удалось избежать возможной трагедии.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По закону, в жилых зданиях запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, дознаватель Госпожнадзора вынесет процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности может обернуться штрафом от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей, если после нарушения требований пожарной безопасности огонь уничтожит или повредит чужое имущество.