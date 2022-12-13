Сотрудник МЧС о продавцах несертифицированных фейерверков: «От нас никто не уйдет»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Казани инспекторы Государственного пожарного надзора провели профилактический рейд в магазине пиротехники по адресу Рихарда Зорге, 37а.

Инспекторы проверили наличие огнетушителей, пожарной сигнализации, правильно ли хранится пиротехника и сертификаты на продаваемую продукцию. Цель профилактических рейдов в том, чтобы выявлять нарушения правил пожарной безопасности при продаже пиротехники. Сотрудники МЧС раздают памятки, проводят инструктажи и напоминают продавцам о соблюдении этих правил.

«Рейды нужны для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людям в праздничные дни. Мы также выявляем точки, которые не соблюдают правила и изымаем пиротехнические изделия при участии сотрудников полиции. В дальнейшем на это должностное лицо также накладывается штраф», – рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району г. Казани ГУ МЧС России по РТ Данил Терехин.

По его словам, при нарушении правил пожарной безопасности на физических лиц накладывается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц от 150 тысяч рублей с дальнейшей конфискацией пиротехнических изделий и их утилизацией.

«Лоточники пользуются тем, что у нас люди в основном не покупают пиротехническую продукцию заранее. Эти продавцы выходят на улицу за 2-3 дня до новогоднего праздника и стараются сбыть как можно больше продукции. Но надо помнить, что когда пиротехнику продают в непредназначенных для этого местах – она портится: намокает, ломается конструкция – и при зажигании такое изделие может взорваться в руках. Лучше покупать пиротехнику в специализированных магазинах», – дополнил Терехин.

Инспекторы напомнили, что запуск салютов можно производить только в специально отведенных для этого местах, которых несколько в Казани. Запуски салютов в жилых комплексах приводят к пожарам каждый год. В связи с этим инспекторы также проводят рейды по запускам салютов в жилых массивах, во время которых раздают людям памятки и напоминают о специальных местах для запуска салюта. На всех нарушителей составляют протокол.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам инспекторов, нелегальная пиротехника приходит в основном из Китая. Также есть ее подпольное производство на территории России, даже в Татарстане. Специалисты советуют не покупать пиротехнику рядом с торговыми центрами, на базарах, а также возле продаж елок и всей остальной новогодней продукции.

«Непорядочные продавцы пытаются продать пиротехнику, которая не соответствует ГОСТу и нормам, из-за них появляется угроза жизни и здоровью человеку. От нас никто не уйдет, прятаться не получится, работу выполняем на 100%», – отметил Данил Терехин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

С 19 декабря по 8 января в Казани будет введен особый противопожарный режим. Административный штраф гражданам, нарушившим нормы пожарной безопасности, будет составлять от 10 тысяч рублей.

«Самое главное, чтобы продукция была сертифицированная. Покупателям следует обращать внимание на целостность упаковки фейерверка. Упаковка должна быть в хорошем состоянии. Помимо этого, надо смотреть на год выпуска пиротехники, проверить, не истек ли срок годности у изделия. И помните, что при запуске пиротехнических изделий должны соблюдаться все нормы пожарной безопасности», – рассказал старший инспектор отделения по надзорной деятельности по Приволжскому району г. Казани ГУ МЧС России по РТ Ильнар Гибадуллин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Инспекторы отметили, что к данной торговой точке у них претензий нет и пожелали продавцам удачной дальнейшей работы. Они также повторили обязательные требования к магазинам продающим пиротехнику.

«В специализированных магазинах пиротехника должна располагаться на негорючих полках, как здесь, правильно храниться в сухом теплом помещении. Помимо этого, пиротехника должна располагаться в магазине так, чтобы у покупателя не было к ней доступа до приобретения, чтобы он мог оценить ее только визуально. Например, в этом магазине в открытом доступе лежат муляжи, это верное решение, если покупателю захочется рассмотреть коробку он сможет это сделать, не подвергая никого лишней опасности. Также на объекте продажи и реализации должны быть огнетушители в действующем состоянии, пожарная сигнализация, план эвакуации», – рассказал на прощание начальник ОНД и профилактической работы Приволжского района г. Казани ГУ МЧС России по РТ Данил Терехин.

По словам инспектора, после вступления в силу противопожарного режима 19 декабря рейды будут проводиться чаще и жестче. Всю несертифицированную продукцию изымут, а продавцам некачественной пиротехники придется заплатить существенные штрафы.