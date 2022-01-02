Петарда взорвалась в руках у жителя Казани, он получил ожоги

Очередная петарада взорвалась в руках у мужчины в Казани, инцидент произошел на улице Кулахметова.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 32-летний мужчина получил ожоги ладони первой и второй степени. От госпитализации он отказался.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новогоднюю ночь петарда взорвалась в руках у 54-летнего жителя Елабуги, он получил ожоги обеих рук. За пару часов до наступления Нового года, 31 декабря, петарда залетела на балкон многоэтажки в Набережных Челнах, из-за чего выбило стекла из окон и балконной двери, вещи на балконе загорелись.