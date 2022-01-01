Житель Татарстана получил ожоги от разорвавшейся в руках петарды

В новогоднюю ночь в руках у жителя Татарстана взорвалась петарда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

54-летний мужчина получил ожоги обеих рук. Он обратился в приемный покой Елабужской ЦРБ, медики оказали ему помощь и отпустили домой.

Ранее агентство сообщало, что 60-летняя жительница Казани получила ожоги лица от взорвавшейся петарды. А вечером 31 декабря петарда залетела на балкон одной из квартир многоэтажки в Набережных Челнах, в результате выбило стекла из окон и балконной двери, часть вещей сгорела.