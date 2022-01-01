Взорвавшаяся петарда разнесла балкон в жилом доме в Набережных Челнах

Пожар в одном из жилых домов на улице Туфана в Набережных Челнах случился 31 декабря в десять часов вечера, сообщение о нем поступило на номер вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место прибыли огнеборцы, которые установили, что в квартире на пятом этаже на балконе взорвалась мощная петарда. Взрывом выбило стекла из окна и балконной двери.

Как сообщила в соцсетях хозяйка квартиры, петарда залетела на балкон с улицы, после чего загорелись кресла и плавился линолеум.

«После салюта собирались сесть за стол. Но... В районе 22.00 в балконное окно залетела петарда и раздался взрыв. 6 м балкон, полностью обустроенный, разворочен полностью, горели кресла, плавился линолеум, выбило балконное окно, везде разлетелись стекла. Гады хорошо повеселились, устроили праздник. Везде были люди, видели эту машину, везде камеры», – написала женщина в социальной сети.

Фото: Социальные сети

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Когда пожарнеы прибыли на место, возгорания на балконе уже не было, однако на полу был небольшой прогар площадью 0,6 квадратных метра.

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование пиротехники. Установлением точной причины случившегося занимаются сотрудники Госпожнадзора, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.