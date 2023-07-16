Пестречинский район стал лидером по рождаемости среди муниципалитетов Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Самые высокие коэффициенты рождаемости и естественного прироста населения по итогам 2022 года зафиксированы в Пестречинском районе Татарстана. Они составили 11,3 рождения на 1 тыс. жителей и 3,7 человека на 1 тыс. населения, следует из данных Татарстанстата.

На втором месте по рождаемости среди муниципалитетов республики оказался Арский район с 10,9 случая на 1 тыс. жителей. Третью позицию разделили Высокогорский район и Казань с 10,7 рождения на 1 тыс. человек.

В Набережных Челнах коэффициент рождаемости составил 9 случаев на 1 тыс. жителей, а в целом по Татарстану — 9,2 случая. Наихудший результат продемонстрировал Тетюшский район — 5,1 рождения на 1 тыс. человек.

При этом естественный прирост населения по итогам 2022 года оказался зарегистрирован лишь в трех муниципалитетах из 45. В Казани он составил 0,6 человека на 1 тыс. жителей, а в Челнах — 0,1 человека.

Естественная убыль населения в целом по Татарстану составила -2 человека на 1 тыс. населения. Помимо прочего, Тетюшский район оказался одним из антилидеров по этому показателю (-10,7 человека на 1 тыс. жителей). Опередили его только Дрожжановский и Кайбицкий районы (-11,2 человека на 1 тыс. населения).

В Кайбицком районе также зафиксирован наибольший коэффициент смертности — 18 случаев на 1 тыс. жителей. Немногим более лучшие результаты показали Дрожжановский и Апастовский районы — 16,7 и 16,5 смерти на 1 тыс. человек.

Наименьшим коэффициент смертности оказался в Пестречинском районе, Набережных Челнах и Лаишевском районе — 7,6, 8,9 и 9 случаев на 1 тыс. населения (в Казани — 10,1 случая). В целом по Татарстану он составил 11,2 случая на 1 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани зафиксирован естественный прирост населения. О мерах по повышению рождаемости, предпринимаемых в республике, можно прочитать в материале «Нужно, чтобы было больше многодетных семей»: как Татарстан хочет повысить рождаемость.