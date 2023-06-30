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«Нужно, чтобы было больше многодетных семей»: как Татарстан хочет повысить рождаемость
Количество рождений в Татарстане в 2025 году увеличится до 35 тыс. человек, число абортов сократится, в регионе станет больше молодых и многодетных мам. Такие цели преследуют разработчики региональной программы по повышению рождаемости. Для чего потребовалась ее разработка и основные параметры документа – в материале «Татар-информа».
Рождаемость с 2016 года падает, но зато растет поток мигрантов
Показатели рождаемости в Татарстане снижаются с 2016 года. При этом суммарный коэффициент рождаемости в регионе выше аналогичного показателя в целом по России и в Приволжском федеральном округе (ПФО). Демографический потенциал региона должна увеличить программа повышения рождаемости, которую накануне утвердило Правительство республики.
Работу планируется вести по нескольким направлениям:
- улучшение репродуктивного здоровья населения с помощью вспомогательных технологий;
- развитие системы господдержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей;
- создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- повышение ценности самой семьи и сохранение духовно-нравственных традиций.
По данным Росстата, на начало 2022 года Татарстан с численностью населения в 3,8 млн человек занимал второе место среди регионов ПФО. С учетом итогов Всероссийской переписи, численность населения республики составила 4 млн человек. При этом городского населения в регионе в три раза больше, чем сельского.
С 2016 года снизилось количество мужчин и женщин в возрасте от 11 до 30 лет. При этом ощутимо выросло число жителей республики в возрасте от 31 года до 40 лет.
Выросла естественная убыль населения - умирало людей больше, чем рождалось. Очевидно большую роль в этом сыграла и пандемия.
Естественная убыль в 2019 году составляла 180 человек, в 2020 году — 12,9 тыс. человек, а в 2021 году - 19 тыс. человек.
На фоне повышения смертности произошло снижение числа рождений с 55,5 тыс. в 2016 году до 41 тыс. человек в 2021 году. Предполагается, что в 2023 году этот показатель составит 34,5 тыс., а в 2024-м – 33,9 тыс. человек. Интересно, что по сравнению с 2016 годом коэффициент миграционного прироста по Татарстану вырос на 60%.
«Согласно Стратегии-2030, Татарстан — центр притяжения населения в Приволжье, цель которого заключается в повышении миграционного прироста населения Республики Татарстан, прежде всего за счет мигрантов из других регионов России, увеличении в потоке мигрантов квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда», – говорится в документе.
По данным Росстата, в 2021 году в республику прибыли более 96 тыс. человек, из них 30% приехали из других регионов России, а 11,5% – из зарубежных стран. Если в 2016 году увеличение числа жителей в Татарстане происходило за счет естественного прироста (на 64%), то с 2017 по 2018 год – за счет миграции (более чем на 50%). В 2021 году такая тенденция сохранялась. С 2016 года общий миграционный прирост в республике составил 33,9 тыс. человек, а естественный прирост — 16,5 тыс. человек.
Женщины прерывают беременность из-за финансовых и жилищных проблем
Еще одна интересная тенденция, которая прослеживается в обнародованных цифрах, – женщин в республике на 15,7% больше, чем мужчин. Разница в пользу представительниц прекрасного пола начинается с возрастной группы 35-39 лет.
«На одну женщину фертильного возраста (15-49 лет) в республике приходится 0,9733 мужчины в возрасте 15-49 лет», – сказано в документе.
На начало 2022 года в республике проживало 905 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет, из них 80% – в городах. Наибольшая доля женщин репродуктивного возраста представлена горожанками в возрасте 34 лет. Наименьшую долю жительниц городов фертильного возраста составляют молодые девушки в возрасте 20-21 года.
«Суммарный коэффициент рождаемости в Татарстане в 2021 году составил 1,57, что выше показателя в целом по Российской Федерации (1,5) и в Приволжском федеральном округе (1,44). Величина этого показателя в республике самая большая среди регионов Приволжского федерального округа», – отмечается в документе.
Доля первых и вторых рождений в Татарстане снижается с 2016 года. При этом повышается доля третьих и последующих детей в нашем регионе и по всей России.
Средний возраст матери при рождении ребенка в республике составляет 28,7 года и несколько выше показателя в целом по России (28,4 года). Средний возраст матери при рождении первенцев в нашем регионе составляет 25,7 года, вторых детей чаще рожают в 29,6 года, третьих – в 32,7 года.
Данные свидетельствуют о том, что «откладывание первых рождений может быть связано с откладыванием первых браков». Доля детей, рожденных вне брака, в 2021 году составила 15,6%, а в полных семьях на свет появилось 84% малышей.
Количество абортов в 2022 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 21%. Однако число абортов в Татарстане больше показателя в целом по России. В 2022 году число прерываний беременности по сравнению с 2021 годом сократилось на 2,6% – до 11 тыс. Из опроса следует, что женщины прерывают беременность из-за финансовых трудностей, отсутствия жилья, работы, страха потери стабильного заработка и прочего.
Немалое внимание в документе уделяется анализу женского и мужского бесплодия, проведению ЭКО. Так, в очереди на ЭКО в 2022 году в республике состояло 2,5 тыс. женщин, а средние сроки ожидания операции составляли 6-9 месяцев.
Многодетные семьи получают в Татарстане медали и выплаты
Авторы региональной программы проанализировали социально-экономические условия рождения и воспитания детей. Как выяснилось, количество врачей — акушеров-гинекологов в республике уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 5%, а количество врачей-педиатров увеличилось на 9%.
Также приводятся данные о трудовой занятости мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, и обеспеченности татарстанцев жильем. К примеру, в 2021 году в республике на учете в качестве нуждающихся в жилье стояли 2,4 тыс. молодых семей. По сравнению с 2016 годом показатель сократился в 3,5 раза.
Что же делается в регионе для повышения рождаемости? В республике продолжается развитие социальной инфраструктуры, дошкольного, школьного, непрерывного и дополнительного образования. В Татарстане с каждым годом увеличивается объем вводимого жилья: например, в 2022 году построено более 3 млн кв. метров. Реализуются различные социальные программы.
В Татарстане предусмотрен целый ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. Это субсидии на лекарства и проезд детей из многодетных семей, оплату ЖКУ, компенсация платы за детский сад, «сельские выплаты» мамам, бесплатные и льготные путевки в детские лагеря, единовременные выплаты и ежемесячные пособия. С 2000 года в регионе учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и воспитывающие пятерых детей и более. Семьи, воспитавшие семерых и более детей, награждаются медалью «Родительская доблесть». При рождении детей многодетные семьи получают подарочные комплекты на новорожденных.
«Повышению рождаемости будет способствовать миграционный потенциал»
Актуальность региональной программы по повышению рождаемости до 2025 года отметила главный специалист, врач акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина. Эксперт пояснила, что демографические вызовы создают угрозу национальной и территориальной безопасности страны и требуют системного анализа.
«Программа подготовлена с целью выработки мер по повышению рождаемости и включает в себя анализ действующих, а также новый комплекс мер, направленный на поддержку семей с детьми и целевые показатели рождаемости. Основной целью региональной программы является выработка эффективных мер, которые влияют на репродуктивное поведение всего населения, число рождений», – сказала она.
Лариса Фаткуллина заметила, что в республике растет количество населения в возрасте от 31 до 40 лет. Это самый репродуктивный и трудоспособный возраст. Также повышению рождаемости может способствовать так называемый миграционный потенциал, поскольку регион является центром притяжения населения в ПФО.
«За счет мигрантов мы можем увеличить не только поток квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, но и рождаемость в регионе», – считает спикер.
Фаткуллина пояснила, что показатель регионального коэффициента рождаемости свидетельствует о том, что татарстанские семьи чаще воспитывают одного или двух детей, но этого недостаточно. Данный показатель можно увеличить за счет количества рождений на селе.
Еще один резерв в увеличении рождаемости – уменьшение числа абортов. В регионе разработана «дорожная карта» – план мероприятий по совершенствованию акушерской гинекологической службы республики на 2023 год. В стратегии прописаны конкретные меры по повышению рождаемости.
«Для профилактики абортов на базе женских консультаций функционируют центры медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе различных учреждений работает шесть центров кризисной беременности, в том числе два – в Казани», – подчеркнула Фаткуллина.
Ежегодно около 6 тыс. женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, получают в этих центрах помощь, в том числе психологическую. Только в прошлом году 15% женщин, обратившихся в женские консультации за прерыванием беременности, решили стать мамами.
«Необходим федеральный закон о статусе многодетной семьи»
Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец так же считает, что демографический спад является угрозой национальной безопасности страны. Поэтому приоритетным направлением должна быть реализация комплекса мер, направленных на обеспечение народосбережения, повышение рождаемости, социальную поддержку материнства и детства, охрану репродуктивного здоровья населения.
«Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан является защита материнства и детства. В регионе реализуется целый ряд проектов, направленных на решение вопросов демографии. Они реализуются при поддержке Раиса Татарстана и во взаимодействии с другими ведомствами», – сказала она.
Волынец отметила, что в Татарстане реализуются региональные меры поддержки семей с детьми. Поэтому по сравнению с другими регионами здесь ситуация с рождаемостью выглядит лучше. Однако предстоит проделать большую работу.
«Необходим федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи. На реализацию этого закона нужны федеральные деньги», – сказала Волынец.
Спикер пояснила, что в Татарстане, как и во многих других регионах, семья считается многодетной до достижения старшим ребенком 18 лет. В то время как в Москве семья является многодетной до достижения младшим ребенком 16 лет, а если он учится, то до окончания школы.
«Для решения демографической проблемы необходимо, чтобы у нас было больше многодетных семей», – считает Волынец.
Также, по ее словам, в регионе необходимо создавать положительный образ многодетной семьи благодаря фильмам, передачам, социальной рекламе. Уполномоченный по правам ребенка в РТ назвала ряд проектов, реализуемых в республике, которые направлены на эти цели. В их числе проект «Здравствуй, мама», «Все беременным» и другие. Также Ирина Волынец выступает за учреждение звания отца-героя. Она предлагает ввести это звание для отцов, воспитавших десять и более детей, и выплачивать им по миллиону рублей. Кроме того, недавно она выступила за учреждение федерального фонда поддержки многодетных семей.
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