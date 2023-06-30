«Нужно, чтобы было больше многодетных семей»: как Татарстан хочет повысить рождаемость

Доля первых и вторых рождений в Татарстане снижается с 2016 года. При этом повышается доля третьих и последующих детей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рождаемость с 2016 года падает, но зато растет поток мигрантов

Показатели рождаемости в Татарстане снижаются с 2016 года. При этом суммарный коэффициент рождаемости в регионе выше аналогичного показателя в целом по России и в Приволжском федеральном округе (ПФО). Демографический потенциал региона должна увеличить программа повышения рождаемости, которую накануне утвердило Правительство республики.

Работу планируется вести по нескольким направлениям:

- улучшение репродуктивного здоровья населения с помощью вспомогательных технологий;

- развитие системы господдержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей;

- создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- повышение ценности самой семьи и сохранение духовно-нравственных традиций.

По данным Росстата, на начало 2022 года Татарстан с численностью населения в 3,8 млн человек занимал второе место среди регионов ПФО. С учетом итогов Всероссийской переписи, численность населения республики составила 4 млн человек. При этом городского населения в регионе в три раза больше, чем сельского.

С 2016 года снизилось количество мужчин и женщин в возрасте от 11 до 30 лет. При этом ощутимо выросло число жителей республики в возрасте от 31 года до 40 лет.

Татарстанские семьи чаще воспитывают одного или двух детей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Выросла естественная убыль населения - умирало людей больше, чем рождалось. Очевидно большую роль в этом сыграла и пандемия.

Естественная убыль в 2019 году составляла 180 человек, в 2020 году — 12,9 тыс. человек, а в 2021 году - 19 тыс. человек.

На фоне повышения смертности произошло снижение числа рождений с 55,5 тыс. в 2016 году до 41 тыс. человек в 2021 году. Предполагается, что в 2023 году этот показатель составит 34,5 тыс., а в 2024-м – 33,9 тыс. человек. Интересно, что по сравнению с 2016 годом коэффициент миграционного прироста по Татарстану вырос на 60%.

«Согласно Стратегии-2030, Татарстан — центр притяжения населения в Приволжье, цель которого заключается в повышении миграционного прироста населения Республики Татарстан, прежде всего за счет мигрантов из других регионов России, увеличении в потоке мигрантов квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда», – говорится в документе.

По данным Росстата, в 2021 году в республику прибыли более 96 тыс. человек, из них 30% приехали из других регионов России, а 11,5% – из зарубежных стран. Если в 2016 году увеличение числа жителей в Татарстане происходило за счет естественного прироста (на 64%), то с 2017 по 2018 год – за счет миграции (более чем на 50%). В 2021 году такая тенденция сохранялась. С 2016 года общий миграционный прирост в республике составил 33,9 тыс. человек, а естественный прирост — 16,5 тыс. человек.

Количество абортов в 2022 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 21% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Женщины прерывают беременность из-за финансовых и жилищных проблем

Еще одна интересная тенденция, которая прослеживается в обнародованных цифрах, – женщин в республике на 15,7% больше, чем мужчин. Разница в пользу представительниц прекрасного пола начинается с возрастной группы 35-39 лет.

«На одну женщину фертильного возраста (15-49 лет) в республике приходится 0,9733 мужчины в возрасте 15-49 лет», – сказано в документе.

На начало 2022 года в республике проживало 905 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет, из них 80% – в городах. Наибольшая доля женщин репродуктивного возраста представлена горожанками в возрасте 34 лет. Наименьшую долю жительниц городов фертильного возраста составляют молодые девушки в возрасте 20-21 года.

«Суммарный коэффициент рождаемости в Татарстане в 2021 году составил 1,57, что выше показателя в целом по Российской Федерации (1,5) и в Приволжском федеральном округе (1,44). Величина этого показателя в республике самая большая среди регионов Приволжского федерального округа», – отмечается в документе.

Доля первых и вторых рождений в Татарстане снижается с 2016 года. При этом повышается доля третьих и последующих детей в нашем регионе и по всей России.

На одну женщину фертильного возраста (15-49 лет) в республике приходится 0,9733 мужчины в возрасте 15-49 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средний возраст матери при рождении ребенка в республике составляет 28,7 года и несколько выше показателя в целом по России (28,4 года). Средний возраст матери при рождении первенцев в нашем регионе составляет 25,7 года, вторых детей чаще рожают в 29,6 года, третьих – в 32,7 года.

Данные свидетельствуют о том, что «откладывание первых рождений может быть связано с откладыванием первых браков». Доля детей, рожденных вне брака, в 2021 году составила 15,6%, а в полных семьях на свет появилось 84% малышей.

Количество абортов в 2022 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 21%. Однако число абортов в Татарстане больше показателя в целом по России. В 2022 году число прерываний беременности по сравнению с 2021 годом сократилось на 2,6% – до 11 тыс. Из опроса следует, что женщины прерывают беременность из-за финансовых трудностей, отсутствия жилья, работы, страха потери стабильного заработка и прочего.

Немалое внимание в документе уделяется анализу женского и мужского бесплодия, проведению ЭКО. Так, в очереди на ЭКО в 2022 году в республике состояло 2,5 тыс. женщин, а средние сроки ожидания операции составляли 6-9 месяцев.

В Татарстане предусмотрен целый ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многодетные семьи получают в Татарстане медали и выплаты

Авторы региональной программы проанализировали социально-экономические условия рождения и воспитания детей. Как выяснилось, количество врачей — акушеров-гинекологов в республике уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 5%, а количество врачей-педиатров увеличилось на 9%.

Также приводятся данные о трудовой занятости мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, и обеспеченности татарстанцев жильем. К примеру, в 2021 году в республике на учете в качестве нуждающихся в жилье стояли 2,4 тыс. молодых семей. По сравнению с 2016 годом показатель сократился в 3,5 раза.

Что же делается в регионе для повышения рождаемости? В республике продолжается развитие социальной инфраструктуры, дошкольного, школьного, непрерывного и дополнительного образования. В Татарстане с каждым годом увеличивается объем вводимого жилья: например, в 2022 году построено более 3 млн кв. метров. Реализуются различные социальные программы.

В Татарстане предусмотрен целый ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. Это субсидии на лекарства и проезд детей из многодетных семей, оплату ЖКУ, компенсация платы за детский сад, «сельские выплаты» мамам, бесплатные и льготные путевки в детские лагеря, единовременные выплаты и ежемесячные пособия. С 2000 года в регионе учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и воспитывающие пятерых детей и более. Семьи, воспитавшие семерых и более детей, награждаются медалью «Родительская доблесть». При рождении детей многодетные семьи получают подарочные комплекты на новорожденных.

Лариса Фаткуллина заметила, что в республике растет количество населения в возрасте от 31 до 40 лет Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Повышению рождаемости будет способствовать миграционный потенциал»

Актуальность региональной программы по повышению рождаемости до 2025 года отметила главный специалист, врач акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина. Эксперт пояснила, что демографические вызовы создают угрозу национальной и территориальной безопасности страны и требуют системного анализа.

«Программа подготовлена с целью выработки мер по повышению рождаемости и включает в себя анализ действующих, а также новый комплекс мер, направленный на поддержку семей с детьми и целевые показатели рождаемости. Основной целью региональной программы является выработка эффективных мер, которые влияют на репродуктивное поведение всего населения, число рождений», – сказала она.

Лариса Фаткуллина заметила, что в республике растет количество населения в возрасте от 31 до 40 лет. Это самый репродуктивный и трудоспособный возраст. Также повышению рождаемости может способствовать так называемый миграционный потенциал, поскольку регион является центром притяжения населения в ПФО.

«За счет мигрантов мы можем увеличить не только поток квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, но и рождаемость в регионе», – считает спикер.

Фаткуллина пояснила, что показатель регионального коэффициента рождаемости свидетельствует о том, что татарстанские семьи чаще воспитывают одного или двух детей, но этого недостаточно. Данный показатель можно увеличить за счет количества рождений на селе.

Средний возраст матери при рождении первенцев в нашем регионе составляет 25,7 года, вторых детей чаще рожают в 29,6 года, третьих – в 32,7 года Фото: © «Татар-информ»

Еще один резерв в увеличении рождаемости – уменьшение числа абортов. В регионе разработана «дорожная карта» – план мероприятий по совершенствованию акушерской гинекологической службы республики на 2023 год. В стратегии прописаны конкретные меры по повышению рождаемости.

«Для профилактики абортов на базе женских консультаций функционируют центры медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе различных учреждений работает шесть центров кризисной беременности, в том числе два – в Казани», – подчеркнула Фаткуллина.

Ежегодно около 6 тыс. женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, получают в этих центрах помощь, в том числе психологическую. Только в прошлом году 15% женщин, обратившихся в женские консультации за прерыванием беременности, решили стать мамами.

Ирина Волынец: «Для решения демографической проблемы необходимо, чтобы у нас было больше многодетных семей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Необходим федеральный закон о статусе многодетной семьи»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец так же считает, что демографический спад является угрозой национальной безопасности страны. Поэтому приоритетным направлением должна быть реализация комплекса мер, направленных на обеспечение народосбережения, повышение рождаемости, социальную поддержку материнства и детства, охрану репродуктивного здоровья населения.

«Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан является защита материнства и детства. В регионе реализуется целый ряд проектов, направленных на решение вопросов демографии. Они реализуются при поддержке Раиса Татарстана и во взаимодействии с другими ведомствами», – сказала она.

Волынец отметила, что в Татарстане реализуются региональные меры поддержки семей с детьми. Поэтому по сравнению с другими регионами здесь ситуация с рождаемостью выглядит лучше. Однако предстоит проделать большую работу.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ выступает за учреждение звания отца-героя Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходим федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи. На реализацию этого закона нужны федеральные деньги», – сказала Волынец.

Спикер пояснила, что в Татарстане, как и во многих других регионах, семья считается многодетной до достижения старшим ребенком 18 лет. В то время как в Москве семья является многодетной до достижения младшим ребенком 16 лет, а если он учится, то до окончания школы.

«Для решения демографической проблемы необходимо, чтобы у нас было больше многодетных семей», – считает Волынец.

Также, по ее словам, в регионе необходимо создавать положительный образ многодетной семьи благодаря фильмам, передачам, социальной рекламе. Уполномоченный по правам ребенка в РТ назвала ряд проектов, реализуемых в республике, которые направлены на эти цели. В их числе проект «Здравствуй, мама», «Все беременным» и другие. Также Ирина Волынец выступает за учреждение звания отца-героя. Она предлагает ввести это звание для отцов, воспитавших десять и более детей, и выплачивать им по миллиону рублей. Кроме того, недавно она выступила за учреждение федерального фонда поддержки многодетных семей.