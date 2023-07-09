В Казани зафиксирован естественный прирост населения

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

По итогам 2022 года в Казани отмечен естественный прирост населения, он составил 785 человек. Годом ранее, в 2021-м, в городе была зафиксирована естественная убыль, она составила 2415 человек. Об этом сообщает Татарстанстат.

В прошлом году в столице Татарстана родились 13 977 человек — на 1833 ребенка меньше, чем в 2021-м (15 810). Умерли же здесь на протяжении 2022 года 13 192 человека — таким образом, смертность также уменьшилась (на 5033 случая, в 2021-м скончались 18 225 горожан).

В целом же по республике по итогам 2022 года отмечена естественная убыль населения в 8342 человека. Рождаемость уменьшилась с 41 057 случаев до 36 673, смертность — с 60 230 до 44 815. В 2021-м естественная убыль равнялась 19 173 человек.

Стоит отметить, что снижение смертности, скорее всего, объясняется завершением пандемии коронавируса Covid-19.