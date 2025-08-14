Пестречинский район отправил 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции из Пестречинского района отправили 20 тонн груза. В состав отправки вошли продукты питания, предметы личной гигиены, одежда, строительные инструменты и материалы, тепловые пушки, бензопилы, запчасти для техники, а также именные посылки бойцам.

Особую роль в подготовке груза сыграли Серебряные волонтёры района — они изготовили 40 маскировочных сетей для укрытия блиндажей и техники.

«Огромные слова благодарности всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи! Хочется отметить и неравнодушных жителей, и спонсоров — предпринимателей нашего района, и волонтеров, которые плели маскировочные сети! Большую активность всегда показывают организации и учреждения района, сельские поселения. Благодарю тех, кто участвовал в погрузке! Вы делаете большое дело! Наши ребята нуждаются в нас!» — подчеркнул глава района Раис Сулейманов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.