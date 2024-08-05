Пестречинцы передали лампаду «Сердце России» Высокогорскому району

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В отделе ЗАГС Пестречинского района состоялась церемония передачи Всероссийского семейного очага «Сердце России». В ней приняли участие молодые семьи, а также юбиляры супружеской жизни. Присутствующих поприветствовал заместитель руководителя исполкома района Ильназ Давлетханов. Он подчеркнул, что многодетных семей с каждым годом становится все больше. Сейчас в районе их 1200, где воспитываются около 4 тысяч детей.

«Мы очень рады, что в Пестречинском районе немало дружных и замечательных семей, передающих из поколения в поколение добрые традиции, воспитывающие талантливых, творческих, одаренных детей», — отметил он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Многодетная семья Ольги и Миннура Шамсутдиновых из села Чита неделю назад приняла очаг «Сердце России» от тюлячинцев. Как признается Миннур, лампаду они хранили у себя дома три дня как ценный, дорогой предмет, а потом она находилась в отделе ЗАГС.

Теперь лампаду забрала к себе молодая чета Забировых из Высокогорского района. Инсаф и Лейля женаты полтора года. Он работает в отделе молодежи, она — учитель начальных классов. Познакомилась пара в стенах школы на мероприятии, когда девушка участвовала в конкурсе «Учитель года», а молодой человек был в составе членов жюри.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«В тот день наши взгляды пересеклись, мы начали общаться, а потом поженились. Сегодня нам очень радостно, что именно наша семья привезет семейный очаг в свой район и передаст другой такой же красивой, яркой семье», — поделились супруги.

Свои напутствия им дали юбиляры совместной жизни, чей союз составляет 50 и больше лет. Пожелали добра, взаимоуважения, любви на долгие годы. Представитель руководства района всем семьям вручил памятные подарки. В перерывах между чествованием юбиляров и передачей очага звучали музыкальные номера.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На мероприятии отметили, что зажжение очага стало важнейшим событием форума «Родные — любимые» на выставке «Россия» на ВДНХ, где официально был дан старт Году семьи. Огонь привезен из монастыря Мурома. Там хранятся мощи святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи и брака. 12 лампад из Москвы отправились в регионы нашей страны, одну из них доставили в Казань. Теперь эстафету передают из района в район нашей республики.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.