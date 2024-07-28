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Общество 28 июля 2024 11:59

Семье из Пестречинского района передали лампаду «Сердце России»

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Семье из Пестречинского района передали лампаду «Сердце России»
Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Семья Шамсутдиновых из села Чита Пестречинского района Татарстана приняла лампаду «Сердце России». Символ года — Всероссийский семейный очаг передала семья Кашаповых из Тюлячинского района.

Оказалось, что семьи не только знакомы, но и общаются друг с другом. Гаяз и Айгуль Кашаповы воспитывают старшего сына Алмаза, среднюю дочь Айзилю и младшую дочь Айсылу. Они живут в селе Алан. Активная культурная и спортивная жизнь, участие в народных праздниках (в национальных костюмах) превратились для них в семейную традицию. Такой же ритм жизни и у Ольги и Миннура Шамсутдиновых. Миннур — директор Читинского сельского дома культуры, блогер, его жена Ольга — главный редактор районной газеты. Супруги тоже растят троих детей — Ильяса, Назлы и Мусу.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Миннур выразил благодарность за то, что им оказали такую честь.

«Этот очаг будет находиться в нашем районе неделю, в течение которого будем его беречь. Мы сегодня вдвойне счастливы, потому что с этим районом находимся в тесном взаимодействии. Приезжаем на турнир по хоккею в валенках, на гонки на мотоблоках, дружим семьями. Мой дед с маминой стороны был из Тюлячинского района. Многое связывает с вами. Наша задача — сохранять традиции, жить в мире и согласии», — сказал он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Начальник отдела ЗАГС Пестречинского района Рашида Сахабиева отметила, что очаг привезен из Свято-Троицкого монастыря Мурома. «Как известно, с этим городом связаны имена Петра и Февронии. С ними мы ассоциируем семью, поэтому с Муромом связано и происхождение этого огня», — сказала она.

Передача лампады состоялась в рамках Сабантуя блогеров, организованного в селе Баландыш.

Символом Года семьи выступает Всероссийский семейный очаг «Сердце России». Эта лампада переходит через руки примерных семей из региона в регион, из района в район.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.

#Год семьи
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