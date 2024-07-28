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Семье из Пестречинского района передали лампаду «Сердце России»
Семья Шамсутдиновых из села Чита Пестречинского района Татарстана приняла лампаду «Сердце России». Символ года — Всероссийский семейный очаг передала семья Кашаповых из Тюлячинского района.
Оказалось, что семьи не только знакомы, но и общаются друг с другом. Гаяз и Айгуль Кашаповы воспитывают старшего сына Алмаза, среднюю дочь Айзилю и младшую дочь Айсылу. Они живут в селе Алан. Активная культурная и спортивная жизнь, участие в народных праздниках (в национальных костюмах) превратились для них в семейную традицию. Такой же ритм жизни и у Ольги и Миннура Шамсутдиновых. Миннур — директор Читинского сельского дома культуры, блогер, его жена Ольга — главный редактор районной газеты. Супруги тоже растят троих детей — Ильяса, Назлы и Мусу.
Миннур выразил благодарность за то, что им оказали такую честь.
«Этот очаг будет находиться в нашем районе неделю, в течение которого будем его беречь. Мы сегодня вдвойне счастливы, потому что с этим районом находимся в тесном взаимодействии. Приезжаем на турнир по хоккею в валенках, на гонки на мотоблоках, дружим семьями. Мой дед с маминой стороны был из Тюлячинского района. Многое связывает с вами. Наша задача — сохранять традиции, жить в мире и согласии», — сказал он.
Начальник отдела ЗАГС Пестречинского района Рашида Сахабиева отметила, что очаг привезен из Свято-Троицкого монастыря Мурома. «Как известно, с этим городом связаны имена Петра и Февронии. С ними мы ассоциируем семью, поэтому с Муромом связано и происхождение этого огня», — сказала она.
Передача лампады состоялась в рамках Сабантуя блогеров, организованного в селе Баландыш.
Символом Года семьи выступает Всероссийский семейный очаг «Сердце России». Эта лампада переходит через руки примерных семей из региона в регион, из района в район.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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