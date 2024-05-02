Песошин — волейболистам: Ваши победы дают импульс для дальнейшего развития Татарстана

В Казанском Кремле прошло чествование волейбольных клубов «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», которые стали чемпионами России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Как отметил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, успехи спортсменов превратили Казань в настоящую волейбольную столицу России. «Благодаря вашим победам и достижениям волейбол в Татарстане получает импульс к дальнейшему развитию, становится все более популярным», — уверен он.

На протяжении всего сезона обе казанские команды показали яркую и бескомпромиссную игру, стремление к победе и командный дух. Их победы являются плодом целеустремленной и планомерной работы всего коллектива. В связи с этим Песошин поблагодарил руководство Федерации волейбола республики и спонсоров клубов, а затем вручил волейболистам государственные награды республики. В ответ спортсмены передали Премьер-министру республики памятные медали.

Главный тренер «Динамо — Ак Барс» Зоран Терзич, выступив с ответным словом, выразил благодарность руководству Татарстана и спонсорам.

«Когда я только начинал работать в России, то уже знал — казанское „Динамо“ является одним из лучших клубов России, — сказал он. — Сегодня для спортсменов и персонала созданы прекрасные условия, в нашем распоряжении великолепный Центр волейбола. „Динамо — Ак Барс“ — это не просто клуб, а настоящая семья».

Главный тренер команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов, в свою очередь, поблагодарил татарстанских болельщиков за постоянную поддержку и веру в команду.

В мероприятии также принял участие президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин. «Сегодня спорт в стране активно развивается, конкурировать становится все сложнее. Но при поддержке Раиса Татарстана, Правительства республики и наших спонсоров мы и впредь будем в числе лидеров», — сказал он и подчеркнул, что победа стала возможной благодаря труду большого числа людей: спортсменов, тренеров и персонала.

На мероприятии Федерации волейбола РТ была объявлена благодарность Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

29 апреля женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над калининградским «Локомотивом» и завоевал 7-е чемпионство. Спустя день мужской ВК «Зенит-Казань» обыграл в финале московское «Динамо». Для них это 12-я победа на чемпионате России.