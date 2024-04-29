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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
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Фото: dinamo-kazan.com
Волейболистки «Динамо-Ак Барса» одержали победу в чемпионате России. В финальном матче матче плей-офф PARI Суперлиги они обыграли калининградский «Локомотив» со счетом 3:0, сообщает пресс-служба клуба.
Это был пятый, решающий матч серии. Перед этим команды обменялись победами в Казани и Калининграде — 2 — 2. Подробнее об игре – в материале «ТИ-Спорт».
Напомним, что команда из Казани завоевывала чемпионство в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.
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