Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России

Фото: dinamo-kazan.com

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» одержали победу в чемпионате России. В финальном матче матче плей-офф PARI Суперлиги они обыграли калининградский «Локомотив» со счетом 3:0, сообщает пресс-служба клуба.

Это был пятый, решающий матч серии. Перед этим команды обменялись победами в Казани и Калининграде — 2 — 2. Подробнее об игре – в материале «ТИ-Спорт».

Напомним, что команда из Казани завоевывала чемпионство в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.