ВК «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» и в 12-й раз стал чемпионом России

Фото: zenit-kazan.ru

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 и в 12-й раз стал чемпионом России. Об этом сообщает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

Upd. (20.31): Встреча состоялась в Москве. Казанцы взяли верх в первой и второй партиях, уступили в третьей и победили в четвертой, решив судьбу как игры, так и финала чемпионата в целом.

В двух финальных матчах, прошедших в Казани 24 и 26 апреля, «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 и 3:1 соответственно. Общий счет серии — 3–0.

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). 30 апреля. Москва.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» спрогнозировала, что «Динамо» не сможет остановить в финале «Зенит-Казань», и объяснила, почему это так.