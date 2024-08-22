Песошин призвал укреплять связи между образованием, наукой и промышленностью

Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня провел на площадке Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова расширенное заседание Совета Ассоциации предприятий и промышленников РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники мероприятия обсудили вопросы реализации государственной программы научно-технологического развития республики, расширение и повышение эффективности взаимодействия вузов и научных организаций с промышленными предприятиями.

Глава Правительства РТ напомнил, что в соответствии с указом Президента России Владимира Путина 2022–2031 годы объявлены в стране Десятилетием науки и технологий. В республике же в соответствии с указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития.

«На республиканском уровне была принята и сегодня реализуется государственная программа научно-технологического развития. Пять вузов республики являются участниками федеральной программы стратегического академического лидерства „Приоритет-2030“. Обязательным условием участия в ней является взаимодействие вузов с предприятиями реального сектора экономики», — заметил Алексей Песошин.

Помимо прочего, в целях кооперации высшего образования и промышленных предприятий Республика Татарстан участвует в реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы».

«Сегодня необходимо активно использовать все имеющиеся и создавать новые инструменты эффективного взаимодействия и кооперационных связей между образованием, наукой и промышленностью», — заключил Премьер-министр РТ.

В ходе заседания с докладами выступили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Кроме того, состоялись выступления первого заместителя министра образования и науки РТ Андрея Поминова, директора КАЗ имени Горбунова — филиала АО «Туполев» Николая Савицких, директора Передовой инженерной школы «ПромХимТех» КНИТУ-КХТИ Руслана Палея, директора Университета Иннополис Искандера Бариева. Модератором выступил президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев.